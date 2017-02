‘Weakest in 10 years’ ang piso

Bumaba sa pinakamahina sa loob ng 10-taon ang halaga ng piso kontra dolyar bunsod ng ipinapanukalang tax plan ni US President Donald Trump.

Nagsara sa P50: $1 mula sa 49.970 noong Huwebes.

“This is the first time in a little more than 10 years that peso closed at P50. During this period, the peso breached P50 intraday,” sabi ni ING Bank Manila senior economist Joey Cuyegkeng sa GMA News Online.

Ito umano ang pinasadsad na halaga ng piso sa naitala noong Nobyembre 11, 2016 na may pa­litang P50.12 kontra 1 dolyar.

Ayon sa ilang ekonomista, may epekto sa pagbaba ng piso ang gaga­wing pahayag ni US President Trump sa kanyang ‘phenomenal tax plan’ na may mala­king impact sa negosyo at mga investors sa buong mundo.