All out war vs illegal gambling arangkada na

Sinimulan nang ini­lunsad ng Philippine National Police (PNP) ang all out war laban sa lahat ng ilegal na pasugalan sa bansa.

Sa isang press briefing, ipinagmalaki ni PNP chief Director General Ronald dela Rosa na ka­yang sasawatahin ng PNP ang lahat ng illegal gambling sa loob lamang ng anim na buwan.

Sinabi ni Dela Rosa na maisasakatuparan ang adhikain sa inilunsad na all out war laban sa illegal gambling kung ang lahat ng government agencies at maging ang publiko ay makikipagtulungan sa nasabing kampanya.

”The Philippine National Police will conti­nue to hit hard on all forms of illegal gambling acti­vities in line with Exe­cutive Order No. 13 i­ssued by President Rodrigo Roa Duterte,” pahayag ni D­ela Rosa.

Sa ilalim ng EO No. 13, inaatasan ang PNP, National Bureau of Investigation (NBI) at iba pang law enforcement agencies na maglunsad ng mala­wakang kampanya laban sa illegal gambling sa pakikipag-ugnayan sa Department of Justice (DOJ), Department of Interior and Local Government (DILG) at sa Department of Information and Communications Technology (DICT).

Iniaatas din sa law enforcement agencies na makipagtulungan at umaksyon sa hiling ng gambling regulatory authorities na magsagawa ng imbestigasyon kaugnay sa operasyon ng ilegal na pasugalan at sikapin na sawatahin ito.

Bilang pagpapatupad sa EO No. 13, sinabi ni Dela Rosa na, “the Directorate for Operations is now preparing certain adjustments in our own Campaign Plan against illegal gambling that will now cover illegal online gambling activities as defined under this Executive Order.”

Dito, sinimulan nang ina­lerto ng Director for Ope­rations ang lahat ng Police Regional Offices para maglunsad ng One-Time-Big-Time (OTBT) ope­rations kontra illegal gambling sa kani-kanilang lugar at gawing illegal gambling free ang rehiyon.