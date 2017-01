Wanted: Pinoy crew sa cruise ship

By Tina Mendoza

Isang cruise company ang nangangailangan ng Pinoy crew para sa kanilang cruise ship na simula nang dadaong sa Laoag sa Ilocos Norte bilang isa sa kanilang cruise destination.

Ayon kay Tourism Asst. Sec. Malou Japson, ang Star Cruises ay magbibigay ng trabaho sa daan-daang mga seafa­rers. Sa ngayon ay hiring na umano ito at naghahanap ng mga kapitan ng barko, laundry staff, engineer, tubero, cabin steward at iba pa, sa mga interesado ay nasa $400 hanggang $8000 ang naghihintay na sweldo at maaari umanong bumisita sa website na www.magsaysaycareers.com.

Sinabi ni Japson na malaking tulong sa bansa na maging home court ng international cruise company na Star Cruise ang bansa.

Lilikha umano ito ng mas maraming trabaho at mapapalakas pa nito ang turismo at negosyo sa paligid ng Laoag.