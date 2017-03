Wanted na Korean, naharang sa NAIA

Naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) ang isang South Korean national­ na pinaghahanap ng Seoul authorities kaugnay ng pag-o-operate ng multi-million dollar illegal online gaming racket sa bansang Cambodia.

Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, naharang sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 ang dayuhang si Jurng Wook Yi, 56-anyos, nang dumating ito sa bansa mula sa Incheon sakay ng Philippine Airlines.

“He was refused entry after it was found that he was the subject of a red notice from the Interpol due to a criminal case that was filed against him in Korea,” sabi ni Morente.

Sinasabing si Yi ay nakatala sa listahan ng Interpol bilang wanted­ criminals simula pa noong 2013 matapos na hilingin ng South Korean authorities na maglabas ng red notice laban dito.

At nang matuklasang dumating sa bansa ay agad na iniutos ang pagpapabalik sa Incheon ni Yi at nang dumating sa SoKor ay agad na sinalubong at inaresto ng Korean policemen.