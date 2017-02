Wanted: 4K coast guards

Philippine Coast Guard (PCG) para magbantay sa 200 nautical miles exclusive economic zones ng bansa.

Sinabi ni Coast Guard Officer in Charge, Commodore Joel Garcia, ang 4,000 recruits mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa ay isasabak din sa mga search and rescue mission sa karagatan.

Ang pagdaragdag umano ng mga tauhan ay bahagi ng programa ni Pangulong Rodrigo Duterte na palakasin ang puwersa at kakayahan ng PCG.

Nabatid din kay Garcia na aprubado ng Department of Budget and Management (DBM) ang pagpapalabas ng pondo sa mga bagong plantilla.

Para sa mga interesadong aplikante, kailangang maipasa nila ang mga itinakdang kuwalipikasyon gaya ng sumusunod: para sa mga aplikante bilang opisyal – natural born Filipino, may good moral character, single, baccalaureate degree holder, holder ng PRC license/eligibility, nagkakaedad ng 21 hanggang 26; para sa mga aplikante non officer, kailangang may 72 units sa kolehiyo, o nagtapos sa TESDA Courses, 18- 26, ang lahat ng aplikante ay dapat may taas na 5’4 sa mga lalake at 5’2 naman sa mga babae, dapat sila ay physically at mentally fit.

Isasalang sa isang taong training ang mga papasa at matapos ito ay karagdagang anim na buwan para sa coast guard course at coast guard officers course.