‘Walk for Life’ ng Simbahan ngayon

Ngayong umaga ilalarga ang ‘Walk for Life’ ng Simbahang Katolika upang isulong ang paggalang sa buhay at kalikasan habang nilalabanan ang nangyaya­ring extrajudicial killings (EJK) sa bansa, gayundin ang drug addiction, giyera sa Mindanao at all-out war sa mga rebelde, at ang nakaambang pagbabalik ng parusang bitay.

Patuloy na hinihimok ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio David ang mga mananampalataya sa Metro Manila na makilahok sa pagtitipong ito sa Quirino Grandstand mula alas-4:30 hanggang alas-otso ng umaga.

Umaabot na sa 10,000 ang nagparehistro na sasama sa ‘Walk for Life’ sa Quirino Grandstand pero inaasahang lolobo pa ito sa 13,000.

Sasabayan ang ‘Walk for Life’ sa iba’t ibang lalawigan.