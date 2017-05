WALANG THIRD PARTY! — SHARON

[google-translator]

Binasag ng dalawang miyembro ng Senado ang kanilang pananahimik hinggil sa viral photo ng umano’y eksena ng ‘HHWW’ o holding hands while walking nilang dalawa na ikinabit sa biglaang pag-alis ni Megastar Sharon Cuneta patungong Estados Unidos.

Nanindigan si Sen. Risa Hontiveros na peke ang viral photo na nagpapakita na magkahawak sila ng kamay ni Sen. Francis “Kiko” Pangilinan habang naglalakad sa kalsada.

Aniya, wala rin siyang dapat linawin hinggil sa umano’y relasyon nila ni Pangilinan kung kaya’t biglang naglayas si Sharon at umalis patungong US.

“Wala po akong kailangang linawin sa pekeng ‘photo’ na iyan,” diin ni Hontiveros sa isang text message sa Abante.

Tinawanan lang din ni Pangilinan ang nasabing litrato kasabay ng pagdiin na “fake news yan!”.

Ang nasabing viral photo ay halaw sa pangyayari noong Mayo 1 habang naglalakad sina Pangilinan, Hontiveros, Sens. Franklin Drilon at Antonio Trillanes matapos bisitahin nila si Sen. Leila de Lima sa Custodial Center ng Philippine National Police (PNP) sa Camp Crame.

Sa mga orihinal na litrato, makikitang magkahilera ang apat na senador pero hindi magkahawak ng kamay sina Pangilinan at Hontiveros.

Itinanggi rin ni Pangilinan ang mga insinuwasyon ng marami na dahil sa viral photo ay naglayas ang kanyang misis patungong Amerika.

Sa Instagram post ni Sharon, binanggit ng ‘The Voice’ judge na kailangan niya ang break mula sa paghihirap at mga commitment niya.

“Bye for now, ???? Philippines. The girl’s been through way too much pain and fatigue in the past few weeks, she has to collect herself and regroup once again.





Being away from everything mundane and familiar provides a different, fresh perspective. The only thing I hate about being away from my family is, well, just that.

But we all always have to take care of #1 too — meaning, ourselves. Otherwise how can we take care of others? Love and God bless us all! Disappearing muna.

Thank God for a huge world apart from what we already know. P.S. In my seat — and airline pajamas. :)” ayon sa caption ng IG post ni Sharon habang nasa loob ng eroplano noong Mayo 3.

Gayunpaman nataranta ang mga followers ni Sharon sa mga sumunod na Facebook posts nito na nagsasaad na, “Sometimes, the girl is away, and just doesn’t want to go back home anymore,…” na binigyan na ng kahulugan ng ilan na posibleng may kinakaharap itong problema sa pagsasama nila ng kanyang asawa na si Senator Pangilinan.

Kasunod nito ay nag-viral naman sa social media ang HHWW photo nina Pangilinan at Hontiveros.

Ayon kay Pangilinan, naipaliwanag ni Sharon sa kanyang Facebook account ang dahilan ng biglaang pag-alis nito patungong Amerika.

“Nag-post siya sa FB ng dahilan bago siya umalis. Para magpahinga dahil sa masyado niyang dinamdam ‘yung pagkamatay ni Willy Cruz,” paliwanag ng esposo ni Sharon.

Si Cruz ang composer ng mga hit na kanta ni Sharon noong dekada 80 at 90, kabilang na rito ang Bituing Walang Ningning.