WALANG PILA SA SINEHAN!

Ang MMFF ngayon ay talagang masasalamin ang malaking pagbabago. Pwede talagang #change.

Personally, ngayon lang kami na-excite na panoorin ang lahat ng walong pelikula dahil alam naming lahat ay nasuri at kalidad.

Halos taun-taon, sa Bataan kami nagpa-Pasko kaya ang iilang sinehan sa Bataan ang gauge namin kung ano ang pinakamalakas sa panlasa ng mga taga-Bataeños.

Sadly, this year’s MMFF brought so much change. Ibang-iba kasi ang ambience ngayon sa mga sinehan, walang mahabang pila, walang maraming manonood, lalo na ang mga bata.

Gayundin ang nababasa namin at pinu-post ng ilang netizens. Pero nakakatuwa pa rin na ang ilang pelikula tulad ng Die Beautiful ni Paolo Ballesteros ang isa sa nangunguna at maraming word of mouth. Malakas din daw ang Vince & Kath & James at ang Ang Babae Sa Septic Tank.

Tama si Direk Erik Matti na siyang director ng Seklusyon, bigyan daw ng tatlong taon ang mga manonood para tuluyan ng ma-embrace ang tinatatawag na change ngayon sa MMFF at makita na mas kalidad na ang mga pelikulang ipinapalabas. Pero sana, mas marami pang manood ngayon kahit unang taon pa lang ng MMFF.