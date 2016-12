Walang miscellaneous fee hike sa State U!

By Jun Tadios

Nilinaw ng Commission on Higher Education (CHED) na walang mangyayaring pagtataas sa miscellaneous fee at iba pang ekstrang bayarin sa mga State University and Colleges (SUCs) kahit na magpatupad ng 100% tuition-free sa mga iskolar ng bayan.

Ayon kay CHED chairperson Patricia Licua­nan, sapat ang pondong inilaan ng Kongreso para tus­tusan ang full-scholarship sa mga SUCs kaya hindi kailangang magtaas ng iba pang bayarin.

Kailangan lamang ani­yang mailagay sa tama at bumalangkas ng epek­tibong mekanismo para maipatupad ng maayos ang free-tuition sa mga state colleges.

Tugon ito ng komisyon sa pangamba ng ilang mag-aaral na baka bawiin sa miscellaneous fees at iba pang bayarin ang gagamiting pantapal sa libreng tuition fee.

Samantala pinag-aaralan na rin ng CHED kung ano ang gagamiting pormula o sistema para mapakinabangan ng mga mahihirap na estudyante ang free-tuition sa mga state colle­ges, lalo’t sa kasalukuyan halos nasa walong porsiyento lamang umano ang mga estudyante sa SUCs ang nasa poverty line.

Sinabi ni Licuanan na titiyakin nilang mas maraming mahihirap na estudyante ang dapat makinabang sa libreng paaral ng estado dahil sila ang higit na nanga­ngailangan ng ganitong serbisyo.