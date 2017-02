Walang makakapagsabi kung kailan lilindol — PHIVOLCS

Muling nagpaalala ang Philippine Institute of Volcanology ang Seismology (PHIVOLCS)­ na huwag basta paniwalaan ang mga kumakalat na balita sa social media na magaganap umano ang kinatatakutang ‘Big One’ o malakas na lindol sa pagitan ng Pebrero 24 at March 8, nga­yong taon.

“It has come to our attention that these messages/articles/news are still circulating in Facebook. We cannot predict when or where an earthquake will happen. There is no reliable technology in the world that can confidently predict the date, time and location of large earthquakes,” ayon pa sa Facebook page ng PHIVOLCS.

Mas mabuti pa umano na paghandaan ang mga dapat gawin o senaryo sakaling mangyari nga ang sinasabing paggalaw ng lupa partikular sa West Valley Fault na umano’y hinog na hinog na at maaaring mangyari sa hinaharap, su­balit wala umanong makakapagsabi kung kailan ito magaganap.

“What we do is prepare earthquake scena­rios of hazards and impacts to be used as guide for mitigation, preparedness and response,” sabi pa rin sa FB post ng PHIVOLCS.

Nanawagan ito sa publiko na huwag ipagkalat ang nasabing balita upang hindi mag-umpisa ng panic sa taumba­yan.

Nauna rito, kumalat sa FB at Twitter ang rebelasyon ng isang Dutch researcher na dahil sa magaganap na alignment ng mga planeta at buwan (moon) sa susunod na dalawang linggo ay magdudulot ito ng seismic increase para gumalaw ang mga tectonic plates sa ilalim ng lupa na maghahatid ng malakas na lindol sa mga earthquake-prone countries gaya ng Pilipinas, Japan, Indonesia, Chile, Peru at West Coast of North America.