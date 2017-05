Walang ‘lobby money’ sa reject Gina

Itinanggi ng isa sa mga miyembro ng Commission on Appointment (CA) sa Mababang Kapulungan ng Kongreso na umiral ang “lobby money” kaya nireject ng komisyon ang appointment ni dating Department of Environment and Natural Resources (DENR) Sec. Gina Lopez.

Sa phonepatch interview kay Isabela Rep. Rodito Albano, isa sa 12 House contingent sa CA, walang dahilan aniya para magkaroon ng lobby money para tanggalin si Lopez sa DENR.

Ginawa ni Albano ang pahayag matapos manghinayang si Duterte sa pagreject ng CA kay Lopez at nagsalita umano ang lobby money.

“Who will pay us, yung mga miners eh sarado nga sila. Tingin mo magbabayad sila, hindi naman sila nakakasirugado kung yung next secretary ganun din ang policy di ba,” ani Albano.

“Malay mo kung si President Duterte ang pumalit talaga kay Secretary Gina eh di nayari silang lahat. Why do they pay. I don’t see any reason for them to lobby for the rejection of Gina, no body approaches us,” dagdag pa ng kongresista.

Maliban dito, kung nagkaroon umano ng lobby money, hindi close fight ang botohan sa CA.

Hindi sinabi ni Albano ang kanyang boto dahil idinaan umano sa secret balloting ang desisyon sa appointment ni Lopez.

Inamin naman ni A Teacher party-list Rep. Julieta Cortuna, isa din sa miyembro ng CA na bumoto ito laban sa appointment ni Lopez dahil nakukulangan umano ito sa trabaho ng kalihim.