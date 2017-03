Walang kudeta vs PDU30 — Trillanes

Naniniwala si Sen. Antonio Trillanes IV na hindi magtatagal sa puwesto si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa dami ng kontrobersyang kinakaharap niya ngayon.

“To be honest, I don’t feel he would last that long,” wika ni Trillanes bagama’t kumambyo na “gut feel” lang niya ito.

Nilinaw naman ng senador na wala siyang naamoy na kudeta para mapatalsik sa puwesto ang Pangulo.

“There are no plots to overthrow him via coup d’etat or anything. I just feel that such a President would not last long,” diin ni Trillanes sa isang prog­rama ng ANC.

Tiwala rin ang senador na makakabuti para sa bansa ang mawala sa puwesto si Pangulong Duterte.

“Taking out a mass murderer and plunderer as president of your country, that’s a good thing. It should be a proud moment for our country to rectify the mistake made during the last elections,” ayon sa senador.

Noong Linggo ay sinabi rin Trillanes sa isang radio interview na hindi matatapos ni Duterte ang kanyang termino sa 2022 subalit nilinaw niya na hindi siya maglulunsad ng kudeta sa administrasyon.

“Wala tayong pinag-uusapan na kudeta o kung ano dahil retired na ako diyan,” wika ni Trillanes.