Walang Korean mafia sa Jee case — NBI, PNP

Walang kaugnayan ang Korean mafia sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jee Ick Joo.

Paglilinaw ito ng Philippine National Police (PNP) at National Bureau of Investigation (NBI) sa pagpapatuloy ng pagdinig kahapon ng senado kaugnay sa kaso ng naturang Korean national na sinasabing ­biktima ng “Tokhang for Ransom”.

Sa pahayag ni Sr. Supt. Glenn Dumlao, chief ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group (PNP-AKG), sa committee on public order and illegal drugs, nilinaw nitong wala silang impormasyon ukol sa umiiral na Korean mafia sa bansa gayundin ang kaugnayan nito sa kaso ni Joo bagama’t aminado itong may mga organized Korean crime groups sa bansa. “There is no involvement of Korean mafia,” ayon kay Dumlao.

Sinang-ayunan naman ito ng NBI sa pamamagitan ni Assistant Director Medardo Delemos.