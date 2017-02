Walang iregularidad sa ERC — COA

Tinapos na ng Commission on Audit (COA) ang pagsusuri tungkol sa iregularidad na bumalot sa Energy Regulatory Commission (ERC) matapos nitong ilabas ang investigation report na naglinis sa pinuno ng ERC sa alegasyong may anomalya sa paggawa ng audio vi­sual project (AVP) na may hala­gang P300,000

Sa report na nilagdaan ni State Auditor Vivencio Quiambao, Jr. at Supervising Auditor Flovita Felipe, walang nakita ang COA na anumang isyu laban kay ERC Chairman Jose Vicente Salazar. Wala rin sa report na nagsabing ang pagpili ng gagawa ng AVP ay ‘rigged’ o dinaya na base sa paratang na nasa suicide note ni ERC Director Jose Francisco Villa. Ang AVP ‘was not consummated’ o ‘di natuloy at walang kabayaran ang naganap na may koneksyon sa proyekto.

Nagsagawa ang COA ng audit investigation matapos magpakamatay si Villa noong Nobyembre ng nakaraang taon. Kinumpirma rin ng COA report ang sinabi ng ERC na walang kontrata ang nai-award para sa AVP.

“No prospective bidders submitted their quotation for which it became a failure of bidding for the first posting in the Philippine Government Electronic Procurement System (PhilGEPS) site,” saad ng COA report. Sa pangalawang posting naman ay naging failed bidding din dahil sa lapse ng Bid and Awards Committee (BAC) na maglagay ng passing rate.