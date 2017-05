WALANG BOLAHAN: Mahilig sa threesome

[google-translator]

Dear Dra. Holmes:

Ako po si ‘Carl,’ 34, married, with 2 kids. May sakit po ba ako sa utak or mental disorder dahil po na na-turn on ako sa fantasy na sharing my wife? I love to see my wife sex in front me. I get super aroused, and fantasizing about doing threesome and sharing my wife to my best buddy.

Gustong-gusto din po ito ng wife ko. Ask q lng po kung may sakit po ako sa utak.. Please let me know…

For the record hiwalay na po kami dahil na-in love po siya doon sa naka-threesome namin. We are still toge­ther. Alam ko po lahat ng ginagawa n’yang threesome ‘till now; sa iba nga lang, hindi na sa akin at hindi na din ako kasama.

Tinigil ko na kasi nasira ang aming pagsasama. Sana hindi ko na lang ino-open up sa kanya.

I love my wife. Hindi ko alam paano ko ito maisasalba. Ang da­ming madadamay ‘pag nalaman nila ang ginawa namin ni wifey, na kami ay hiwalay na, at meron siyang ibang lalake. Gusto pa niyang magpabuntis dito. Sobrang sakit ng yari sa amin o ako lang ‘ata ang nasasaktan. Parang balewala na ako sa wifey ko.

Nakikipag-ayos ako sa kanya para maisalba ang aming relationship at para na din mabuo na ang mga anak ko at ka­ming apat na fami­ly at para wala na din gulo pa kaso ayaw niya ako pakinggan at paniwalaan pa.

May sakit po ba ako sa utak dahil sa share my wife, threesome, or watching my wife having sex.. We been 8 years and now 1 year separated but we are still together for the kids. I want it to fix and repair our marriage so we can be whole again… Please help. What should I do ? I’m really suffocated. I can’t breath.

It’s really hard for me lage ko iniiisip na sana hindi na lang ng yari iyon… Sinisisi ko din ang aking sarili.

Nga pala may rules kami bago namin ginawa ng actual ‘yung fantasy na iyon rules is no love sa ka-sex ni misis… Please help me.. I’m really depress sa ng yari sa amin.. Mahal ko misis ko sa loob ng 8 years na pagsasama namin naging tapat ako sa kanya.





Wala ako ibang na­ging babae sa loob ng 8 years naming pagsasama kasi po I’m really satisfied and contented to my wife. I am kind of man that’s faithful and loyal… Hope you can help for some advice and if my sakit po ba ako sa utak or mental illness ung sexual act like sharing wife. Watching wife sex to others. Or threesome.. thanks and gbu

DRA. HOLMES’ ANSWER WILL BE IN FRIDAY’S CO­LUMN

