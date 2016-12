WALANG BOLAHAN: Bihira nang tigasan

Dear Dr Holmes,

Hello dok. 54 years old na ako at active pa sa pag-seaman. Karaniwan lang po ba ito na medyo bihira na lang tumigas ang ari ko.

Kasi ‘pag magtalik kami ng asawa ko pag penetration na sa loob, bigla lang nalambot kaya pinagtawan na lang ako ng misis ko. Ano po ba ang dapat ko na gawin, kasi ngayon ko lang naram­daman eto. Salamat po. — ROGER

Dear Roger,

Maraming salamat sa sulat mo na pinublish natin ng buo noong nakaraang Biyernes, Disyembre 23, 2016.

Doon sinabi natin na kung matigas ang ari (ng isang lalake) kapag nagising siya sa umaga at kung nananatiling matigas ang ari niya habang siya ay nagmamasturbate, ibig sabihin ay hindi pisikal ang kaniyang ereksyon, pero sikolohikal.

Kaya lang, kahit na sikolohikal lamang ito at hindi pisikal, minsan ang lumalabad ay parang pisikal na rin ito dahil, lagi-laging walang ­ereksyon ang lalake kapag gusto niya ito.

Dati kasi, ang ating basehan kung pisikal (lamang) o sikolohikal (lamang) ang ED ng lalake ay tingnan kung hindi tumitigas ang ari ng lalake kahit na anong situwasyon. Kung hindi tumitigas ang ari ng lala­ke sa kahit anumang situwasyon, ang sinasabi ng mga eksperto ay, pisikal ‘yan.

Pero kung hindi tumitigas ang ari ng lalake sa kaniyang matagal ng girlfriend, halimbawa, pero kaagad tumitigas kapag may bagong babae na kaharap niya, siguradong hindi pisikal ang kaniyang ED.

Pero minsan, napaka­lakas ng impact/tama ng sikolohikal na nangyayari, na kahit sa bata at bagong babae, hindi titigas ang ari ng lalake.





Hindi natigas ang ari ng lalake hindi dahil mayroon siyang pisikal na problema sa kaniyang ari, pero dahil sobrang lakas ang tama ng mga sikolohikal na nangyari sa kanya.

Halimbawa, saiyo, dearest Roger:

Hindi ko alam kung anong epekto ang pagtawa sa iyo ng asawa mo, pero para sa maraming mga lalake, deadly talaga ‘yun. Mahirap maka-overcome kung, sa halip na maunawaan ang lalake, pagtatawanan nalang siya.

Mas masakit pa ang mapagtawanan kaysa mapagalitan. O magmukmok ang babae. Mas masakit dahil mahirap mag-react kung pagtawanan ka ng ibang tao, lalung-lalo na kung ‘yan ay misis mo.

Kung magalit ka, masasabi sa iyo na “ang pikon, talo.” Kung umiyak ka – at para sa maraming mga lalake, nakakaiyak talaga kung bigla nalang napagtanto nila na may ED pala sila. Maaaring sabihin sa iyo na “napaka OA mo naman.” TO BE CONTINUED

