‘WAG TUMAHIMIK!

Hindi dapat puma­yag ang sambayanang Filipino na mamayani ang ‘terror’ o matinding takot na pinaiiral ngayon sa bansa at lalong hindi dapat tumahimik laban dito.

Ito ang buod ng pastoral letter kahapon ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) sa pinakamalakas at pinaka-direktang posisyon nito na kumukondena sa nagaganap na bulagtaan bilang bahagi ng ‘war on drugs’ ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Partikular sa binigyan-diin ng mga obispo sa kanilang pastoral letter na pirmado ni CBCP president at Lingayen-Dagupan Archbishop Socrates ‘Soc’ Villegas ay ang katotohanang namamayani lamang ang ‘reign of terror’ sa komunidad ng mga pobre dahil sila lang ang pinapatay nang walang kalaban-laban at walang tamang proseso ng batas.

“It is good to remove the drug problem, but to kill in order to achieve this is also wrong,” anang bahagi ng pahayag.

Nabatid pa na bagama’t may kanya-kanya o indibidwal na binibitiwang pahayag ang mga pari at obispo laban sa extrajudicial killings (EJK) sa bansa, na ngayon ay umaabot na sa 7,000-katao, ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng “collective stand” ang CBCP sa isyu.

Gusto at sinusuporta­han umano ng Simbahang Katolika ang pagbabago pero dapat ay ginagaba­yan ito o naaayon sa katotohanan at hustisya.

“We, your bishops, are deeply concerned due to many deaths and killings in the campaign against prohibited drugs… An additional cause of concern is the reign of terror in many places of the poor. Many are killed not because of drugs. Those who kill them are not brought to account,” punto pa ni Villegas.

Kahapon, araw ng Linggo, ay binasa sa misa sa lahat ng simbahan sa buong bansa alinsunod sa direktiba ng CBCP sa lahat ng parokya.

Ang higit pang kinababahala ng mga obispo kaya sila nagpa­syang maging agresibo at maingay sa pagkondena sa EJKs ay ang tila ‘pagkamanhid’ ng marami sa kamaliang ito.

Ani Villegas sa nasabing liham, “An even greater cause of concern is the indifference of many to this kind of wrong. It is considered as normal, and even worse, something (that according to them) needs to be done,”





Pitong aral ng Simbahan ang inilitanya ni Villegas na nakatukod sa kanilang posisyon:

1. “The life of every person comes from God” (Galing sa Diyos ang bawat buhay ng tao.)

2. “The opportunity to change is never lost in every person.” (Hindi kailanman dapat alisin kaninuman ang pagkakataong magbago.)

3. “To destroy one’s life and life of another, is a grave sin and does evil to society.” (Malaking kasalanan ang pagkitil sa sariling buhay o buhay man ng iba at naghahasik ito ng kasamaan sa lipunan.)

4. “Every person has a right to be presumed innocent until proven guilty.” (Ang bawat tao ay inosente hangga’t hindi napapatunayang nagkasala [ng korte.])

5. “Any action that harms another (seriously) is a grave sin.” (Ang anumang gawain na nakakasakit sa kapwa ay isang malaking kasalanan.)

6. “The deep root of the drug problem and criminality is the po­verty of the majority, the destruction of the family, and corruption in society.” (Ang pinakamalalim na ugat ng problema ng droga at kriminalidad ay ang kahirapan ng mayorya, pagkasira ng pamilya at katiwalian sa lipunan.)

7. “To consent to and to keep silent in front of evil is to be an accomplice to it.” (Ang pagkunsinti o pagsang-ayon at maging ang simpleng hindi pagkibo sa harap ng ganitong kasamaan ay pakikibahagi rin sa kasamaan.)

Pinahagingan din sa pastoral letter ang mga batikos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga “ipokrito” at makasalanang pari at mga obispo sa pahayag na, “We in the Church will continue to speak against evil even as we acknowledge and repent [for] our own shortcomings.”

Pagtatapos nito, “[the Catholic Church] will help drug addicts and also stand in solidarity with the victims of drug addicts.”