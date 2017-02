‘WAG PO SILANG IINOM! — DOH

Isa sa pinakamatin­ding kinakaharap na krisis ngayon ng mga biktima ng 6.7 magnitude na lindol sa Surigao del Norte ay ang kawalan ng maiinom na tubig.

Ito ay makaraang payuhan mismo ng Department of Health (DOH) ang mga residente ng ilang apektadong lugar na huwag munang uminom sa mga gripo dahil wala pang kasiguruhan kung ano ang iniwang pinsala ng malakas na lindol sa pipeline ng lalawigan.

Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), kabilang sa mga lugar na walang tubig na mainom ay ang Malimono, Mainit, San Francisco at Surigao City.

“Ang water systems po natin ay nagkaroon talaga ng problema. Ito ay sa Malimono, Mainit, San Francisco at Surigao City. Kasalukuyan ay magkakaroon tayo ng distribution ng supply ng tubig para sa ating mga kababayan na nakararanas ng problema sa supply ng tubig,” pahayag ni Mina Marasigan, tagapagsalita ng NDRRMC.

Una na ring nagbabala si Health Sec. Paulyn Ubial sa mga residente sa lugar na iwasan ang pag-inom ng tubig mula sa kanilang mga gripo hanggang hindi pa naiinspeksyon ng mga kinauukulan ang mga tubo ng tubig.

“Panawagan po namin sa mga taga-Surigao, ‘wag po silang iinom ng tubig kahit na ho galing sa gripo dahil hindi pa natin sigurado ‘yung epekto sa pipeline,” ani Ubial.

“Nagpadala na kami ng mga tanker na tumutulong sa local government units na mabigyan ng safe and potable water ‘yung mga tao. Nagpamigay na rin po ‘yung ating health workers diyan ng lalagyan ng tubig at ‘yung hyposol o ‘yung nagdi-disinfect ng tubig,” dagdag pa ni Ubial.

Kaugnay nito, nana­wagan kahapon si Presidential Communications Office (PCO) Sec. Martin Andanar sa mga non-go­vernmental organizations (NGOs) para sumaklolo sa supply ng inuming tubig dahil ito ang pinakamalaking pangangaila­ngan ngayon ng quake-hit province.

“Ang panawagan natin sa ating mga NGO na pwedeng tumulong, pwedeng magpadala ng tubig ay idaan na lang po sa DSWD para mapadala dito sa Butuan City through C-130. Iyon po ang kailangan tubig,” panawagan ni Andanar sa interview sa kanya ng dzRB habang nasa Butuan City kahapon ng umaga.

Sinabi pa ng kalihim na marami na rin silang tinawagan para magbigay ng tulong, kabilang na ang foundation ni corporate mogul Manny V. Pangi­linan na agad namang tumugon sa kanilang panawagan.(With Boyet Jadulco)





Medical teams sumugod na rin

Sa hiwalay na ulat, nagpadala na rin ang DOH ng psychiatrists at psychologists sa Surigao del Norte para asistehan ang mga indibiduwal na naapektuhan ng malakas na lindol sa nasabing rehiyon.

Ayon kay Sec. Ubial, ang mga espesyalistang ito ay magbibigay ng psycho-social briefing sa mga residenteng biktima ng malakas na lindol na tumama sa lalawigan noong Biyernes ng gabi.

Bukod dito, nagpadala na rin umano ang DOH ng mga tents at karagdagan pang mga doktor upang magbigay ng first aid sa mga sugatan.

Namahagi rin ang mga medical workers ng hydrochloride solutions upang matiyak na ligtas gamitin ang tubig na nirarasyon ng Bureau of Fire Protection (BFP).

Balot pa rin ng dilim!

Samanatala, sinabi pa ni Marasigan na may limang munisipalidad ang nakararanas pa ng blackout, kabilang ang San Francisco, Malimono, Placer, Sison, Tagana-an pero tiniyak naman na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Energy, National Grid Corp. of the Philippines at sa National Electrification Administration for the restoration of power dito.

“Talagang pinutol muna ang power supply dahil kasalukuyan ta­yong nakararanas ng mga aftershocks, sinisiguro muna natin na safe bago i-restore natin ang supply sa mga nasabing lugar,” wika pa ni Marasigan.

Kaugnay nito, iniha­yag ni Marasigan na ginamit na ng response cluster ng NDRRMC ang C-130 aircraft patungong Butuan City kahapon ng umaga para maghatid ng mga mga pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng lindol.

Nabatid na inihatid ng aircraft ang generator sets, solar-powered lamps, high energy biscuits, brown rice, lamina­ted sacks, mosquito nets, plastic mats at blankets para ipamahagi sa mga biktima.

8 na ang patay

Kahapon ay iniulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) na umabot na sa walo ang nasawi sa naturang lindol.

Nauna nang kinilala ang anim na nasawi sa inis­yal na ulat kamakalawa na sina Lorenzo Deguino, 86, mula Brgy. Poctoy; JM Ariar, 4-an­yos, ng Sitio Aton, Brgy. Ipil; Wilson Lito, 35, mula Brgy. Nonoc; Justina Roda, 83, mula Brgy. Bonifacio; Grobert Eludo, 40, ng Brgy. Bilabid; at Wenefreda Bernal, 66, ng Bgy. Honrado, bayan ng San Francisco.

Ang dalawang nadagdag sa listahan ay isang 5-anyos na si Jenelyn Ebale at isang 17-anyos na si Rommel Tano, anang ulat ng PDRRMC.

Lumobo naman sa 216-katao ang naitalang sugatan base sa ulat ng Caraga Regional Disaster Risk Reduction and Ma­nagement Office.

Iniulat na 1,035 pamil­ya o 5,170-katao ang direktang apektado ng lindol sa 54 barangay sa Surigao del Norte.

Sa pinakahuling ulat, patuloy na nakararamdam ng aftershocks ang Surigao del Norte kung saan simula pa kamakalawa, umabot na sa mahigit 30 aftershocks ang naitala sa Surigao City.

Sa ulat kahapon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), hindi umano bumababa sa limang aftershocks ang kanilang na-monitor sa lungsod lamang ng Surigao sa nakalipas na magdamag samantalang kahapon ay naitala ang pinakamalakas na aftershock na nasukat sa lakas na 4.1 magnitude dakong alas-11:00 ng umaga.

7 tulay, kalsada nawasak sa Region 13

Aabot sa pitong tulay at kalsada ang nasira lindol sa Region 13.

Sa inilabas na situa­tional report ng Department of Public Works and Highways (DPWH), apat na tulay at kalsada sa Surigao ang pinapayagan lamang madaanan ng mga light vehicles dahil sa pangambang tuluyang masira ang kalsada.

Base sa ipinadalang ulat ng DPWH District Engineering Offices ng Surigao del Norte I DEO, naglagay na ito ng mga warning signs at nagpadala ng personnel at kagamitan para magsagawa ng clearing operations at paglalagay ng materyales patungo sa mga tulay.