‘WAG N’YO AKONG PIGAIN

Nakiusap si Pangulong Rodrigo Duterte sa komunistang grupo na huwag siyang pigain.

Ginawang halimbawa ng Pangulo ay ang patuloy na hirit ng mga komunista na pagpapalaya sa mga political prisoners.

“In the same manner, sabi ko sa mga komunista, gusto naman ninyo i-release ng 400 but gusto ninyo kaagad na may wala pang — sabi ko, bigyan ninyo ako ng dokumento na ceasefire. Eh ayaw ninyong ibigay eh ‘di ayaw ko rin,” pahayag ng Pangulo nang magtalumpati sa Camp Siongco Station Hospital, Awang, Maguindanao kung saan nakaratay ang mga dinalaw na sundalong nasugatan sa engkwentro.

“‘Pag sabihin niyong uwi kayo, magtabla eh ‘di tabla. You know, sabi ko I still maintain I have given so much. Huwag ninyo akong pigain kasi ang gobyerno hindi lang akin. I do not make decisions alone,” giit pa ng Pangulo.

Nilinaw ni Pangulong Duterte na sa mga mararahas na aksyon o pangyayari ay kumukunsulta siya sa taumbayan at sa mga opisyal niya. Hindi umano niya gawain na magdesisyon mag-isa.

“Tinitimpla ko ‘yan eh so kung makinig kayong mga kalaban sa gobyerno, gusto ko muna ceasefire lahat, mag-usap tayo. Pero kung ‘yang sinasabi ko na ikapote mo ‘yung mga Maute tapos ito namang ganyan, the communist head is demanding too much, it is not mine to give alone. It is a collective will of the people, particularly on the government side. Sa military command,” sabi pa ni Duterte.