‘Wag na ‘yan, nakokornihan ako! — PDU30

Nakokornihan si Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa mga seremonyas ng naka-televised na pamimigay ng regalo o kahit pa sa pamamahagi ng mga relief goods sa mga nabiktima ng kalamidad.

Ayon kay Pangulong Duterte, drama lang ang mga ganyang gimik.

Kahit nu’ng halalan aniya ay hindi siya dumiskarte nang ganito.

“Yang ceremonial gift giving you know I’m not really up to it… Kumbaga paano tumatayo ‘yung balahibo ko nakokornihan ako, maski panahon ng eleksyon hindi ko ‘yan ginawa,” anang Pa­ngulo sa kanyang pagbisita sa Nina-hit Pili, Camarines Sur.