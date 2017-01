‘WAG MAGKALAT SA TRASLACION! — ERAP

Umapela si Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada sa publiko partikular na sa mga deboto ng Itim na Nazareno na lalahok sa Traslacion na iwasang magkalat at panatilihing malinis ang kapaligiran bago, habang at matapos ang prusisyon.

Sinabi ni Estrada na malaking tulong sa pamahalaang lungsod kung ang mga deboto, pati na ang mga vendors at lahat ng sasali sa Traslacion ay magkakaroon ng tamang disiplina sa pagtatapon ng basura.

“Let’s make this ­solemn feast of the Black Nazarene more meaningful by keeping our environment clean. We should refrain from carelessly throwing our garbage anywhere for it spoils the spirit of this revered tradition,” ani Estrada.

Aniya, nagkataong National Zero Waste Month pa ang buwan ng Enero base sa Proclamation No. 760 na nilagdaan ng dating Pangulong Benigno Aquino III noong Mayo 15, 2014.

Ayon pa kay Estrada, inatasan na rin nito ang Department of Public Services (DPS) ng city hall na piliting makuha nito ang target na zero waste ngayong Traslacion.

Tiniyak naman ng alkalde na may mga portalet na ilalagay sa ruta ng prusisyon at mga basurahang pagtatapunan ng kalat ng mga deboto upang maiwasan ang pagkakalat at umalingasaw ang baho.

Pinayuhan din nito ang mga deboto na huwag dumura sa kalye lalo na sa paligid ng Quiapo Church.

Kahapon ay nagsimula nang dagsain ng libu-libong deboto ang Itim na Nazareno ang taunang “pahalik” ng imahe sa Quirino Grandstand sa Luneta.

Sa kabila ng mainit na panahon, hindi napigilan ng mga deboto na pumila para sa naturang pahalik sa Itim na Nazareno isang araw bago ang Traslacion ngayong araw.

Bagama’t may ilang nahilo dahil sa init ng ­panahon ay agad namang sumaklolo ang mga medical volunteers at binigyan ang mga ito ng paunang lunas.





Marami ring mga ­senior citizens ang ­nagtiyaga kahit mainitan sa mahabang pila ng mga deboto.