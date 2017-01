VP Leni: Wala sa pagiging ‘macho’ ang power

Hindi nasusukat sa pagpapatahimik, paggamit ng brutal na aksyon at pagiging macho ang isang lider na may hawak ng kapangyarihan.

Ito ang bahagi ng mensahe ni Vice President Leni Robredo sa Asia Women’s Summit, Asia CEO Events sa Marriot Hotel kahapon.

Sa kanyang talumpati, kinilala ni Robredo ang patuloy na pag-angat ng mga kababaihan, hindi lamang sa larangan ng negosyo kundi sa pulitika sa buong mundo, bagama’t kulang pa dahil mas marami pa ring mga lalaki ang nasa pulitika.

“You are incredible women from every imaginable background, of every conceivable political persuasion, and of infinite potential for changing the world.

You are leading lives of power… The power you possess is your ability to make a huge difference in the lives of your fellowmen. Make the most of this ability,” ani Robredo.

“And remember: power does not depend on brute force or macho posturing. A truly powerful leader will not disempower the people and frighten them into silence,” dagdag pa nito.

Nasa integridad at talas ng isip ang pagiging mahusay na lider, anang bise presidente.