VP Leni: Sobrang tagal na’ng tahimik ang tao

Sinegundahan ni Vice President Leni Robredo ang panawagan ng Ca­tholic Bishop Conference of the Philippines (CBCP) na basagin na ang pananahimik lalo na ang mga pa­milya ng mga biktima ng extrajudicial killings at anti-drug operations ng Philippine National Police (PNP).

Sa kanyang pagharap sa mga miyembro ng Taha­nan ng Mabuting Pastol Alumni Homecoming sa Tahanan ng Mabuting Pasok Seminary sa Tagaytay City, sinabi ni Robredo na kailangang magsalita na ang lahat upang hindi na madagdagan ang mga bilang ng mga namamatay na mahihirap sa aniya’y ‘brutal’ na kampanya laban sa ilegal na droga.

“I think 6 months, 7 months, was already too long a time na nanahimik ang maraming tao,” ani Robredo dahil marami umano sa mga kaanak ng mga biktima ng EJK at police operations ay nananahimik dahil sa takot.

Sinabi ng Bise Presi­dente na nag-organisa ang kanyang tanggapan ng mga volunteer lawyers para tulungan ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK at napatay sa mga police operations subalit nananaig ang takot sa mga ito.