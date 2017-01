VP Leni sa LEDAC: ‘Civil meeting’

“It was a very civil meeting.”

Ito ang tugon ni presidential spokesperson Ernesto Abella nang uriratin ng media kaugnay sa pagdalo ni Vice President Leni Robredo sa Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) meeting sa Malacañang noong Lunes matapos itong imbitahan na dumalo.

Hindi aniya natalakay kung bukod sa pagdalo sa LEDAC meeting ay may iba pang okasyon na dadaluhan ang pangalawang pangulo partikular na sa iba pang mga aktibidad sa palasyo na kasama si Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

“There was no discussion about that (further participation ni VP Leni bukod sa LEDAC meeting)…but it was a very civil meeting,” pahayag ni Abella sa press briefing sa Malacañang kahapon.

Ayon naman kay Senate President Pro-Tempore Franklin Drilon na kaal­yado ni Robredo, “I did not notice anything unusual. It was very pleasant. No awkward moments.”

Sa katunayan ay may pagkakataon pang nagbibiro ang Pangulo na sinusuklian naman umano ng ngiti ng bise presidente.

Ito ang kauna-una­hang pagkikita ng dalawa simula nang i-ban si Robredo sa mga cabinet meetings na nagresulta sa pagbibitiw nito bilang housing head ng gobyernong Duterte.

Mula sa Office of the Vice President (OVP), sinabi ni spokesperson Georgina Hernandez na, “As a mandated member of LEDAC, Vice President Leni Robredo attended yesterday’s meeting to perform her legal duty to provide policy advice to the President.”