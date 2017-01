VP LENI NAGDEKLARA NG GIYERA

Kung si Pangulong Rodrigo Duterte ay giyera sa iligal na droga ang pinagtutuunan ng pansin, giyera naman kontra kahirapan ang idineklara ni Vice President Leni Robredo.

Ayon kay Robredo, parami nang parami ang mga kabataan na nagugutom at biktima ng malnutrition dahil sa kahirapan kaya ito ang kanilang gigiyerahin sa tulong ng mga pribadong sektor.

“Tingin ko na panahon na magtulungan talaga hindi lang iyong gobyerno pati pribado para matugunan na finally ang napakalaking problema ng stunting,” ani Robredo matapos ang ginawang pagbisita at pakikipag­dayalogo sa mga magulang ng mga malnou­rished children sa Brgy. Pulong Sampaloc, Doña Remedios Trinindad, Bulacan, noong Biyernes.

Sinabi ni Robredo na ang kanilang ginagawa ay hindi para kumpetisyahin ang gobyerno kundi tulungan pa ang mga ito sa tulong ng mga pribadong sektor upang matugunan ang problema.

Ito aniya ang layon ng Angat Buhay na anti-po­verty program ng Office of the President (OVP) upang matulungang makaahon sa kahirapan ang mga napag-iiwanan sa lipunan o ang mga tinaguriang nasa laylayan ng lipunan.

“Ang kapital lang natin ay laway at sipag. Ina­aya natin ang ibang mga organisasyon na may mga programa at naghahanap ng tutulungan, sinasama natin sila para makita iyong problema on the ground,” ani Robredo.

Sa katunayan, dagdag na umano ang pribadong sektor na tumutulong sa OVP para sa nasabing programa na kinabibila­ngan ng Nutrition Foundation of the Phils., Aya­la Foundation, Friendly Care Foundation, Damascus, Pilipinas Shell Foundation at Solanaland Foundation.

“Sa mga bisitang ganito marami tayong nakukuhang partnerships at maswerte tayo ngayon na may kasama tayong anim na partners na lahat nag-pledge ng tulong. Ito ang pinakasadya natin. May nangangailangan ng tulong, may gustong tumulong, kami lang ang naglilink sa dalawa,” anang Bise Presidente.