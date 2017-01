VP Leni kay Aguirre: “Justice ka, ‘wag kang sinungaling…”

Sinopla ni Vice President Leni Robredo si Department of Justice (DOJ) Sec. Vitaliano Aguirre II dahil sa pagsisinunga­ling nito nang sabihin na nakitulog umano siya sa bahay ng Fil-Am philanthropist na si Loida Nicolas-Lewis.

“Ako? (Napatawa) Naku, nakakalungkot naman po. Kung totoo po na sinabi iyan ng ating DOJ Secretary.

Pati ba naman siya kabahagi na ng pagsisinungaling?” ani Robredo sa panayam sa Marinduque kahapon kung saan binisita at binigyan ng ayuda ang mga biktima ng bagyong ‘Nina’.

Ginawa ni Robredo ang nasabing reaksyon matapos sabihin umano ni Aguirre na nag-overnight si Robredo sa bahay ni Nicolas-Lewis na siyang nasa likod umano ng Global Filipino Diaspora Council (GFDC) na tinatawag na #LeniLeaks noong nasa Amerika ito.

Si Robredo ay nagbakasyon sa Amerika kasama ang kanyang tatlong anak at ina na 80-anyos na para sa reunion ng kanilang pamil­ya noong Pasko subalit agad na bumalik matapos manalasa ang bagyong ‘Nina’.

“Secretary po siya ng DOJ, sana po hindi siya nagsasabi ng mga kasinungalingan. Kasi iyon po talaga, kasinungalingan. Hindi ko po nakausap, hindi ko nakita man lang pagpunta ko ng America,” ani Robredo.

Sinabi ni Robredo na isa si Nicolas-Lewis sa mga supporters nito nu’ng tumakbo ito bilang kinatawan ng Camarines Sur sa Kamara noong 2013 dahil isa itong Bicolana subalit mula noon ay hindi na niya ito nakakausap kahit sa telepono.

Mariing itinanggi rin ng Bise Presidente na kabahagi siya ng Yahoo group na tinawag ng palasyo ng Malacañang na #LeniLeaks na ang layon umano ay patalsikin si Pangulong Rodrigo Duterte sa kapangyarihan.

Samantala, sinabi naman kahapon ni Aguirre na walang balak ang kanyang tanggapan na imbestigahan sa ngayon ang diumano’y nabistong plano ng mga supporters ni Robredo na patalsikin ang Pangulo.

“Iilan lang naman sila. They are just making noise although may pera sila,” anang kalihim.