VP LENI ‘DI TITIGIL SA EJK JUSTICE

Tumutulong na ang tanggapan ni Vice President Leni Robredo sa paghahanap ng hustisya at pagpapanagot sa mga nasa likod ng extrajudicial killings (EJK) at maling proseso ng police operations sa gitna ng giyera kontra ilegal na droga na ikinamatay ng may 7,000-katao na ang karamihan ay mahihirap.

Ito ang nabatid sa spokesperson ni Robredo na si Georgina Hernandez, lalo na’t nagsisipaglapitan na umano ang mga urban poor sa bise presidente para humingi ng tulong at makamit ang katarungan sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay sa kamay ng mga pulis at mga vigilantes.

“Dapat managot ang mga awtoridad at alamin talaga kung sino ang salarin. Dapat hanapin natin talaga kung sino ang dapat managot sa extrajudicial killings dahil para kay VP Leni iyong pinakamalaking ebidensya na may ma­ling nangyayari sa ating lipunan ay sa ngayon may higit 7,000 na tao na ang namatay at hindi po ito biro,” ani Hernandez.

Hindi umano tutol ang OVP sa kampanya laban sa ilegal na droga subalit para sa kanila ay hindi umano katanggap-tanggap ang pamamaraan ng mga pulis sa kanilang anti-drug operations kung saan laging sinasabing nanlaban ang kanilang inaaresto, bagay na pinabubulaanan ng mga kaanak ng mga namatay.

Lalong lumala umano ang sitwasyon dahil sinabayan ng mga vigilantes ang anti-drug operations ng mga pulis, kung sana mas marami ang napatay ng mga ito at pawang mga mahihirap din ang kanilang biktima.

Dahil sa posisyong ito ni Robredo ay nagkakalakas-loob na umano ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK na lumapit sa kanyang tanggapan para humingi ng tulong para makamit ng mga ito ang katarungan.

“May mga grupo po na urban poor na lumapit kay VP Leni na hindi na po nila alam kung sino ang dapat la­pitan at natatakot na din po sila sa kanilang mga barangay dahil patuloy pa rin po ang Tokhang kaya may mga volunteer lawyers against extrajudicial killings na din po na tutulong at tumutulong sa mga pamilya na nakaranas ng pagkamatay because of EJK,” ayon pa kay Hernandez.