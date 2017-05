VisMin Bar topnotchers

Nagpaabot ng pagbati ang Malacañang sa mahigit 3,000 Bar examination passers kung saan namayagpag at nanguna ang mga examinees mula Visayas at Mindanao.

“Congratulations to the 3,747 examinees who passed the 2016 Bar Examinations,” nakasaad sa mensahe ni presidential spokesperson Ernesto Abella.

Ayon sa palace spokesman, nananalig sila na marami sa mga nagtagumpay sa pagsusulit ang makikiisa at tutulong sa gobyerno.

Inanunsyo kahapon ng Korte Suprema ang mga nangibabaw sa 2016 Bar examinations kung saan nanguna sina Karen Mae Calam na nagtapos mula sa University of San Carlos sa Cebu na nakakuha ng gradong 89.05%; Alanna Gayle Ashley Khio (Silliman University), 88.95%; Fiona Cristy Lao (University of San Carlos) at Athalia Liong (Andres Bonifacio College), 88.8% ; Allana Mae Babayen-on (University of San Agustin), 88.75%; Justin Ryan Morilla (Ateneo de Davao University), 88.4%; Mark Dave Camarao (Northwestern University), 88.1%; Anne Margaret Momongan (University of San Carlos), 87.8%; Jefferson Gomez (University of San Carlos), 87.7%; Nia Rachelle Gonzales (University of Batangas) at Marie Chielo Ybio (Silliman University), 87.5%; Andre Stephen Liu (Silliman University), 87.45%.

Ayon sa SC, ang 2016 Bar exams ang may pinakamataas na naitalang passing rate sa huling 16 na taon.

Nabatid din na ang Top 10 graduates ay ga­ling sa Visayas at Min­danao.