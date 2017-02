“VIC, I LOVE YOU HABANGBUHAY!” — PAULEEN

Nag-share si Pauleen Luna-Sotto sa special segment ng Eat Bulaga na Kap’s Amazing True Love Stories ang isa sa most memorable parts ng love story nila ng mister niyang si Vic Sotto. ­Simple lamang daw ito pero hindi raw ito ­malimutan ni Pauleen.

“Marami eh, kung iisipin mo marami. Too many to mention. Pero ang hinding-hindi ko makakalimutan, recently lang ito, kakauwi lang niya from golf ­tapos sabi niya, ‘Haaay. It feels so good to be home.’

“Kasi ‘di ba nothing beats a man being ­contented sa kanyang buhay at sa kanyang bahay at sa kanyang maybahay.”

Nagbigay ng isang simpleng mensahe si Pauleen sa kanyang mister:

“Hello baby! I just want to thank you for all the love and the care and the laughter. One year na ­dire-diretso talaga ‘yun, and I love you habang ­buhay.”