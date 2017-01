Viagra at iba pang food supplements, tataasan ng tax

By Tina Mendoza

Bukod sa planong pagpapataw ng buwis sa mga beauty products and services, isinusulong ng isang mambabatas na taasan na din ang buwis ng mga health supplements kasama na ang viagra.

Ayon kay Ako Bicol Partylist Rep. Rodel Batocabe, multi billion industry ang mga health supplements kaya ito ang dapat na habulin ng pamahalaan sa halip na ang pagpataw ng excise tax sa gasolina na ang mapupuruhan ay mga mahihirap.

“Naglipana sa merkado ang mga supplements, kung minsan ito pa ang ugat ng korupsyon kaya ito ang dapat na tignan ng pamahalaan kung magkano ang dapat na ipataw na buwis,” pahayag ni Batocabe kung saan ang sektor na umano ito ang hindi masyadong nababantayan ng pamahalaan.

Inihalimbawa ng mambabatas ang ilang kumpanya na nanunuhol sa Food and Drugs Administration (FDA) para lamang aprubahan ang kanilang health supplement.

Una nang isinusulong ni Batocabe ang vanity tax o pagpataw ng buwis sa mga pampaganda gaya ng nakahihiligan ng mga Pinoy na nose lift, liposuction at iba pang mga beauty services.

Umani naman ng batikos ang mga panukalang ito ni Batocabe dahil sa mahal na umano ang mga beauty services at kung papatawan pa ng buwis ay lalong tataas ang presyo subalit buwelta naman ni Batocabe mamili na lamang ang publiko tataa­san ang buwis sa produktong petrolyo na makakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng lahat ng mga tao, o pagbubuwis sa mga produkto at serbisyong pampaganda na hindi gaanong ma­raramdaman ng mayorya ng mga Pilipino.

Giit nito, magandang alternatibo ang ­Vanity Tax sa panukalang ­pagtaas sa Excise Tax.