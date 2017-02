VENUS RAJ, MUKHANG SINAPIAN SA TSIKAHAN KAY PIA!

Biktima rin ng ba­shing si Miss Universe ­Philippines 2010 Venus Raj dahil sa grammatical errors niya kapag nagsasalita ng American language.

Kung masahol ang mga batikos sa mga pagkakamali ni Maxine Medina, matindi rin ang mga panglalait kay Venus na confidently beautiful sa pagbabahagi ng mga karanasan nang panoorin niya ang coronation ng 65th Miss Universe sa Mall of Asia Arena noong Lunes.

Kinuyog si Venus ng mga grammar Nazi ­dahil sa kanyang mga pahayag na “Also, saw Steve Harvey using his hmmm… shades you know ­announced the winners.”

“During my time as I was remember, ­during 2010, you know, the competition only last for 2 hours so we probably started at 7 o’clock or 8 ­­o­­’ clock in the evening and it finishes 10 or 11 in the evening, but the preparation for the competition is very long,” ang ilan sa mga kuwento ni Venus na umani ng mga puna at paalaala na Pilipino siya kaya hindi ­kasalanan ang magsalita, gamit ang sariling wika.

Sa one on one interview niya kay Pia, ­hindi pa rin nagpaawat si Venus sa pagsasalita ng American language kahit ­kapwa Pilipino ang kausap niya. Halos sapawan si Pia ni Venus na tila may sapi at nakalimot na ang kanyang kausap ang Miss ­Universe, hindi siya.

“You have been with the girls for such a long time. You have interactive with them,” ang walang kakurap-kurap na sabi kay Pia ni Venus na parang sinapian dahil nagmumura ang kanyang fake American at British accent.

Kung may dapat sisihin, si Venus din dahil ­ginawa nito na katatawanan ang sarili. Binigyan niya ng lisensya ang mga basher para paglaruan ang kanyang trying hard na pagsasalita ng Ingles samantalang mga Pilipino ang audience niya.

Kung mapapanood ninyo ang video ng ­hosting job ni Venus, mas mamahalin ninyo ang pagiging simple ni Maxine dahil kahit may kahinaan ito sa pagsasalita ng wikang Ingles, hindi siya nagpapanggap at normal na normal pa rin ang kanyang mga kilos at pananalita.