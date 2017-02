Utak-barbaric! Nakakatakot!

Nagpahayag ng pagka­bahala ang chairman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines-Episcopal Commission on Mission (CBCP -ECM) sa mga pananalita ni House Speaker Pantaleon Alvarez na kung walang death penalty ay patayin na lamang ang mga kriminal sa lansangan.

Sinabi ni Sorsogon Bishop Arturo Bastes na nakakatakot at nakakaalarma ang mensaheng ipinaparating ng pahayag ng lider ng Kamara de Representante.

Giit pa ng obispo, ang ganitong mindset ni Alvarez ay magbabalik umano sa Pilipinas sa ‘barbaric age’.

Binatikos rin ng obispo ang nais ng administrasyong Duterte na balewalain ang mga batas at maging normal na lamang ang pagpatay sa lipunan.

“I have the same fear and concern as yours.

The Speaker is reversing the country to barbaric ages! This is a horrible statement from a legislator! There are no more rules! We will be a bunch of mules!” ani Bishop Bastes sa Radio Veritas.