US embassy sinugod

Sinugod ng ilang kabataang militanteng grupo ang United States ­Embassy sa Manila upang kondenahin ang inilabas na kautusan ni US Presi­dent Donald Trump na ipagbawal ang pagpasok ng mga immigrants ­mula sa 7 bansa ng Gitnang ­Silangan.

Isinisigaw ng grupong Anakbayan ang pagsuporta ng mga ito sa ibang bansa na tumututol sa exe­cutive order ni Trump na ipatupad ang immigration ban na hindi makatao.

“The Filipino youth is one with the ­American people in protesting Trump’s malevolent ­racist executive order imposing unjust travel restrictions against immigrants,” sabi ni Einstein Recedes, sec-gen ng mili­tanteng grupo.

Magugunitang apek-tado ng nasabing kautusan ni Trump ang mga immigrants mula sa mga bansang Iran, Iraq, ­Libya, Somalia, Sudan, Syria at Yemen na magpatupad ng 90-day travel ban.