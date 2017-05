UN recommendations vs EJK, seryosong tatrabahuhin

Nakalampag ang gobyernong Duterte sa inilabas na rekomendasyon ng United Nations (UN) patungkol sa alegasyon ng extrajudicial killings (EJKs) sa bansa.

Napag-alaman kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na agarang magpupulong ang mga concerned government officials para talakayin ang United Nations’ recommendations sa paghawak sa human rights situation sa bansa.

Binigyan ng UN Human Rights Council (UNHRC) ang Pilipinas hanggang Setyembre para tugunan ang inilabas nitong report noong Mayo 11.

Alinsunod sa report, pinatatanggal sa gobyerno ang inilatag na kondis­yong itinakda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa gagawing pagbisita sa bansa ni UN Special Rapporteur Agnes Callamard para mag-imbestiga sa umano’y EJKs na sinasabing nakasakay sa inilunsad na ‘war on drugs’ ng gobyernong Duterte.

Tinututulan din ng UNHRC ang panukalang pagbuhay sa death penalty sa bansa at pagpapababa ng edad ng criminal liability na mula sa kasalukuyang 15-anyos ay nais gawing 9-taong gulang.

“In the report of the official delegation as a response to the draft, it said that we will be convening the Presidential Human Rights Committee and discuss the recommendations and invite all other competent groups to consider the recommendations by the UN,” pahayag ni Panelo sa panayam ng CNN Philippines.

Ang Human Rights Committee ng gobyernong Duterte ay binubuo nina Executive Secretary Salvador Medialdea, chairperson, Justice Sec. Vitaliano Aguirre, acting Foreign Affairs Sec. Enrique Manalo, Education Sec. Leonor Briones, Acting Interior and Local Government Sec. Catalino Cuy, Defense Sec. Delfin Lorenzana, Health Sec. Paulyn Ubial, Social Welfare Sec. Judy Taguiwalo, Budget Sec. Benjamin Diokno, Economic Planning Sec. Ernesto Pernia, National Anti-Poverty Commission Lead Convenor Liza Maza, at Panelo.