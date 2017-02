UMAYOS KA, AGUIRRE! — SENATORS

Katakut-takot na sabon ang inabot kahapon ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre II mula sa ilang senador at maging sa mga mambabatas sa Kamara dahil sa binitiwang paha­yag sa isang pro-Duterte rally sa Luneta noong Sabado ng gabi.

Sa naturang rally, nagsalita si Aguirre at tinanong ang mga manonood ng “Sino ang gusto n’yong isunod?” Nang sumigaw ang crowd ng “Trillanes!” sumundot naman ang kalihim ng “O, tulungan ninyo ako ha.”

Unang pumalag kahapon sa inasal ng kalihim ay si Sen. Grace Poe na nagsabing bilang kalihim ay dapat maging patas ito sa implimentasyon ng batas at hindi umaastang tila ‘barker sa perya’.

“This is a gentle reminder to the Justice secretary. You are expected to administer justice fairly and not to moonlight as a perya barker who agitates the crowds,” diin ni Poe.

Dagdag pa nito, “To say that you have been carried away by the cheers is no excuse.”

Reaksyon naman ni Trillanes, “Hindi talaga siya pang-secretary ng Justice, para siyang pang-barker ng political rallies,” sabay kumpara sa kalihim kay Poncio Pilato.

“Alam n’yo parang si Poncio Pilato, malapit-lapit pa naman ‘yung Mahal na Araw,” anang senador.

Gayunpaman, hindi pa rin natitinag man lang si Trillanes sa mga banta.

“Sanay na tayo diyan, I can guarantee them na hindi ko sila titigilan. Pag nawala na sila sa poder ng kapangyarihan pananagutin ko sila sa lahat ng ginawa nila sa bayan,” diin nito.

Hamon pa ng senador, gawin na umano ng pamahalaang Duterte ang lahat ng gusto nilang gawin sa kanya dahil tuloy na tuloy pa rin umano ang kanyang pagsisiwalat sa mga kabulukan.





Maging si ACT Teachers partylist Rep. France Castro ay ikinumpara rin kay Pilato si Aguirre.

“Nagmukha s’yang si Pilato noong panahon ni Hesus. Bagama’t ‘di ko bet sila Leila at Trillanes… nagwo-worry ako sa ganung attitude,” ani Castro dahil lumalabas aniya na napakadali kay Aguirre na mag-prosecute ng mga tao.

Si Akbayan partylist Rep. Tom Villarin naman ay inayunan ang pahayag ni Poe na Secretary of Justice si Aguirre at hindi barker sa perya.