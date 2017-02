UAAP crown ibubulsa ng Baby Tams

Laro ngayon:

(Filoil Flying V Centre)

2:00 p.m. — FEU vs NU (Jrs Finals)

Pagkakataon ng Far Eastern University-Diliman na sikwatin ang titu­lo ngayong araw pagharap nila sa National University sa Game 2 ng UAAP Season 79 juniors basketball championship sa Filoil Flying V Centre.

Magsisimula ang bakbakan sa alas-dos ng hapon, galing sa manipis na 66-65 panalo ang Baby Tamaraws sa Game 1 noong Martes pero para kay coach Allan Albano magiging mahirap sa kanila ang pagsikwat ng korona.

“Nawalan kami ng killer instinct kaya ang baba ng score namin, nine points lang sa fourth quarter. ‘Yung fluidity ng offense, nawala,” saad ni Albano.

Naghabol sa kaagahan ng laro ang FEU-Diliman pero dumikit at kinontrol ang laban hanggang sa huling limang minuto.

Hindi nangatog ang Baby Tams sa ipinakitang tikas ng Bullpups sa krusyal kaya naitakas nila ang panalo.

Bumanat si Kenji Roman ng 12 points at walong rebounds habang may 10 puntos at limang rebounds si Xyrus Torres para sa FEU sa Game 1.

“Despite na ang sama ng game namin, we lost by (only) one point. Nandoon pa rin ‘yung fire at hunger ng team to bounce back,” hayag ni coach Jeff ni Napa.