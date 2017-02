Tulong sa Surigao inayawan?

Sa kabila ng matin­ding pangangailangan ng libu-libong residente na biktima ng magnitude 6.7 na lindol, sinasabing tinanggihan ng administrasyong Duterte ang alok ng US military transport aircraft na tulong para mapadali ang paghahatid ng ayuda sa Surigao.

Ito ang napag-alaman at lumabas na ilang report mula sa Philippine Defense Forces Forum (PDFF) ng Department of National Defense (DND) kung saan matapos umanong mag-alok ng suporta ang Amerika ay deretsahan naman umano itong hindi tinanggap ng pamahalaang Duterte.

Base sa report ng PDFF, ang iniaalok na aircraft na US Chinooks, Super Stallions at Ospreys ay may kakayahang makapaglulan ng mas marami pang mga kagamitan at bukod pa rito ay mas mabilis itong makalipad kumpara sa mga helicopters ng AFP.

Bunsod nito, malaki ang naging negatibong epekto nito para sa publiko na magkakasabay na nagpahayag ng mga saloobin kaugnay sa nasabing pag-turn down ng pamahalaan.

Ayon sa ilang netizens, hindi dapat na tinanggihan ang alok na tulong na aircraft ng US dahil marami pang barangay sa mga bayan sa Surigao del Norte ang hindi pa nararating ng tulong ng gobyerno at maging ng mga non-government organizations dahil sa hirap na daraanan matapos masira ng lindol ang mga daan at tulay bunsod na rin ng mga landslides.

Isa pa sa dahilan ay ang mga insidente ng pananambang ng mga terorista na nakakalat sa nasabing lalawigan sakaling matiyempuhan ang mga sundalo.

Ayon naman sa isang netizen na si James Benedict Florido, maituturing na kakitiran ng utak ni Duterte ang pasya nitong pagtanggi sa alok na tulong ng Amerika.

“Duterte is showing his true colors of being a selfish communist who thinks of his own self-interests and not the welfare of the Filipino citizens,” ayon pa kay Florido.

Ilan naman sa mga reaksyon ng netizens ay ang pagkuwestyon kay Pangulong Rodrigo Duterte kung gaano kalaki ang kakayahan ng ipinagmamalaki nitong tulong ng China na maibibigay para sa pangangailangan ng mamamayan ng Surigao.

Ilan din sa mga reaksyon ng netizens ang nagtanggol sa Pangulo na nagmungkahi na tumulong na lamang sa anumang ikakaya ng mga kababayan at huwag nang umasa pa mula sa ibang bansa.