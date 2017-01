Tulong ng China, ano ang kapalit? — Bishop

Nagpahayag ng pagdududa ang isang obispo sa ipinagkaloob na $3.7 bilyon ng bansang China para sa Pilipinas.

Ayon kay Puerto Princesa Bishop Pedro Arigo, ang nasabing hala­gang poverty reduction funds na kaloob ng China sa Pilipinas ay posibleng may kapalit.

Bagama’t ikinatutuwa aniya nito ang ulat, ikinababahala naman nito ang intensiyon ng China na makiisa sa 30 proyekto ng Pilipinas lalo’t anumang ibinibigay na tulong ng ibang estado ay tiyak na may malaki itong kapalit.

Nangangamba rin ang obispo na mas malaki pa ang pakinabang ng China sa tulong na ipinagkaloob sa Pilipinas sa bandang huli.

Tinukoy rin ni Arigo ang pagkamkam ng China sa ilang lupaing pagmamay-ari ng bansa at para pagtakpan ang usapin sa West Philippine Sea ay bubuhusan nito ng $3.7 bilyong pondo ang pamahalaan ng Pilipinas.

“Kasi alam niyo, wala na tayong kalayaan sa Spratlys dahil knowing China they will not give up their claims,” sabi pa nito.