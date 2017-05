TSUPER ACADEMY AANDAR NA!

Para tuluyang malutas at makaiwas sa tiyak na disgrasya sa kalsada, lahat ng public utility drivers sa buong bansa ay kailangang sumailalim sa isang re-training na ilalatag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Ayon sa LTFRB, kabilang sa mga dapat mag-enroll sa Drivers Acade­my ay ang mga pasaway na tsuper ng jeep, bus, UV express, taxi at ma­ging Grab at Uber na ang klase ay tatagal lamang ng dalawang araw.

Iba’t ibang paksa umano ang pag-aaralan ng mga nag-enroll gaya ng mga traffic signs at tamang pagmamaneho bago sila isasalang sa isang eksaminasyon.

May mga modules at training materials rin na ibibigay sa mga tsuper na lalahok sa nasabing academy na ang tanging layunin lamang ay para sa kaligtasan ng bawat pasahero at drayber.

“Kung hindi sila nag-schooling ng driving before, this is our way of helping them to upgrade their skills,” ani LTFRB board member Aileen Lizarda.

Kapag hindi umano nakapasa ang mga enrollees sa academy ay hindi muna sila papayagang makapagmaneho ng public utility vehicle (PUV) pero maaari namang mag-retake at kung sakaling maka­pasa ay mabibigyan naman ng isang ID para maidikit sa windshield ng kani-kanilang PUV.

Dagdag pa ni Lizar­da, ililista rin umano ang mga pangalan na nakapasa sa re-training at ilalagay sa isang data­base ng LTFRB para mabilis na mai-check ng mga operators kung pasado ba ang kanilang drayber.

Aminado ang LTFRB na maraming mga tsuper ang nakakalimot na sa mga alituntunin sa kalsada kaya’t dapat lamang umano na maibalik sa kanila ang disiplina pagdating sa tamang pagmamaneho.

Maaari rin umanong hindi mabigyan ng 5-year driver’s license ang isang drayber na hindi makapasa sa naturang akademya.