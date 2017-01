‘Try n’yo nga pagkasyahin ang P40/day!’

Naisahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga lolo at lola na bumoto sa kanya noong nakaraang eleksyon dahil sa pangakong itataas ang pensyon ng mga ito kapag siya ang nanalo.

Ganito inilarawan ni Magdalo partylist Rep. Gary Alejano ang hindi pagtupad ni Duterte sa kanyang pangakong itataas ang pensyon ng mga miyembro ng Social Security System (SSS).

“(It’s) a form of campaign deception,” ani Alejano subalit hindi na ito nagulat dahil marami umanong pangako ni Duterte noong panahon ng kampanya na naging dahilan ng kanyang panalo, ang hindi nito natutupad o tinutupad.

“Classic examples of this aside from the provision of SSS hike, was to eliminate drugs and crimes in three to six months, sasakay ng jetski patungong Spratlys (kung hindi igagalang ng China ang karapatan ng Pilipinas), solution (sa) traffic problems in six months, etc,” ani Alejano.

Kahit isa man lang aniya sa mga ipinangakong ito ni Duterte ay walang natupad kaya naisahan umano ng Pangulo ang taumbayan na bumoto sa kanya dahil sa mga pangakong ito.

Nasusuklam naman si ACT Teacher partylist Antonio Tinio sa Malacañang, lalo na kay Department of Budget and Management (DBM) Sec. Benjamin Diokno, dahil sa palusot nito na ibang Duterte umano noong panahon ng eleksyon at iba na ngayong Pangulo na ito ukol sa kanilang pagtutol na itaas ang pensyon ng mga miyembro ng SSS.

Si Bayan Muna partylist Rep. Carlos Zarate, hinamon ang “mayayamang” economic managers ni Pangulong Duterte na humarang sa P2,000 pension hike na subukan nilang pagkasyahin ang P40 kada araw ng mga SSS pensioners na tumatanggap ng P1,200 kada buwan.

“Ang dali para sa kanilang harangin ang pension hike dahil hindi naman sila ‘yung nakakaranas na ‘di makakain ng tama o mabili ang mga gamot para humaba pa ang buhay ng ating mga pensioners,” ani Zarate.