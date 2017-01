TROPHY FROM VIETNAM!

Sunud-sunod ang pasasalamat na ginawa ni Carla Abellana, kaugnay sa pagwawagi niya ng best foreign actress sa Vietnam. Bongga nga si Carla, dahil biglang-bigla, may karangalan pala siyang ibinigay sa Pilipinas.

“@carlaangeline: Lord, MARAMING SALAMAT PO. #grateful #bestforeignactress2016.”

“@carlaangeline: THANK YOU, Vietnam! I will treasure this forever. #grateful #bestfo­reignactress2016.”

“@carlaangeline: To all my Vietnamese fans who voted for me, THANK YOU. #grateful #bestforeignactress2016.”

Sobrang happy naman ang mga showbiz friends niya, at siyempre, lalo na ang boyfriend niyang si Tom Rodriguez.

“@akosimangtomas: Ahhh… Ma’am @carlaangeline, sobrang fans nyo po talaga ako. Ganda nyo po, si bubbly din po fans nyo din (sinunggaban bigla mukha ko nung napasigaw ako hehe)… Abuuu hehe!” sey ni Tom.

“@iamkarelmarquez: Happy for you, Lally love! Happy new year, indeed! Hope to see/chat with you soon. Come to the house. @carlaangeline!”

“@chefjaclaudico: “@carlaangeline congratulations ! Awesome!”

“@msritaavila: Congrats! @carlaangeline!”

“@poevirginia: Congrats Carla!!!”