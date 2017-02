Trillanes: Napupusoy na si PDU30!

Hindi man inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroon siyang P2.4 bilyong pera sa bangko, lalo naman siyang napapahamak o napupusoy hinggil sa pinangga­lingan ng kanyang yaman pati na ng kanyang asawa at mga anak.

Sinabi ito ni Sen. Antonio Trillanes IV matapos aminin ni Pangulong Duterte na hindi naman daw talaga siya tunay na anak ng mahirap na pamil­ya dahil naging gobernador ang kanyang ama at may mga negosyo at hanapbuhay din ang kanyang asawa at mga anak.

“Hindi niya alam eh napupusoy siya dyan sa mga statement niya,” diin ni Trillanes.

Aniya, higit sa P23 mil­yon dapat ang idineklara ni Duterte sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth (SALN) kung maraming ipinamana sa kanya ang amang gobernador.

“Ngayon kung mayroon kang sinasabing tagong yaman na hindi mo dineklara sa SALN, culpable violation of the constitution iyan, impeachable iyan so hindi puwede ‘yung alibi na ‘yun,” katwiran ni Trillanes sa isang interview ng himpilang dzBB.

Hinggil naman sa paliwanag ng Pangulo na may negosyong meat products ang kanyang asawang si Cielito ‘Honeylet’ Avanceña, sinabi ng senador na nakapagdududang umabot ang yaman ng kanyang asawa sa P188 milyon dahil lamang sa pagbebenta ng karne ng baboy.

“Hindi naman ito na parang ang negosyo mo SM o anumang malakihan, hindi po. P200 million ‘yung bank account eh,” paliwanag ni Trillanes.

Sa paliwanag naman ng Pangulo na abogado ang anak niyang si Sara, sinabi ni Trillanes na para kumita ng malaki ang isang abogado ay kaila­ngang nagpa-practice ito ng law.

“What about ‘yung dalawang anak, si Paolo at Baste. Anong ginagawa nila at mayroon silang P100 million plus each sa kanyang mga anak. So kahit saan siya sumuot dito, huli eh,” diin pa ni Trillanes.