Trillanes: Lalo akong ganado!

Sa halip na matakot na maaring siya ang isusunod, lalong ganado at naging hamon para kay Senador Antonio Trillanes ang pag-aresto sa kasamang si Senador Leila de Lima na isiniwalat ang kabulukan ng gobyernong Duterte partikular umano ang pagiging mandarambong at mamamatay-tao.

Ayon kay Trillanes, bagama’t malinaw umano ang mensahe ng ilegal na pag-aresto kay De Lima para bigyan babala ang mga oposisyon at kritiko ng administrasyon Duterte ngunit para sa kanya ito’y kabaligtaran.

Ito’y dahil lalo umanong nagbigay ito sa kanya ng motibasyon at paghikayat upang ibulgar ang kabulukan ng pamahalaang Duterte.

“The primary objective of the illegal arrest of Sen. De Lima is to send a chilling message to the political opposition and critics that they could be next. Well, the effect to me is exactly the opposite. I am now motivated more than ever to expose him for being a plunderer and mass murderer that he truly is,” ayon kay Trillanes.