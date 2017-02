Trillanes kay PDU30 Utak-Komunista, pro-Komunista, e ‘di Komunista ka!

Ang mga mambabatas sa Senado at Kamara, kani-kanya ng interpretasyon sa direksyong tinatahak ni Pangulong Rodrigo Duterte at pinagdadalhan nito sa Pilipinas.

Pero si Sen. Antonio Trillanes IV, naniniwalang seryoso at buo na ang plano ng Pangulo na ipaling sa komunismo ang Pilipinas at pinatutunayan lamang umano nito ang matagal nang impresyon sa pagkatao ng Pangulo na isa itong Komunista.

“If he thinks like a communist, talks like a communist, frees the communists, and appoints the communists, then he MUST be a communist,” diin ni Trillanes sa isang statement.

Ang intindi naman ni Sen. Francis Escudero, “I don’t think there’s such an intention but a mere play of words to emphasize that we’ll no longer be mono centric w/ the US.”

Gayuman, sinabi ni Escudero na makabubuti sa bansa na isulong hindi lang ang pagiging independent ng bansa kundi pati na rin ang ‘interdependent foreign policy’ na nakasandal sa pambansang interes.

Hindi naman pabor si Sen. Grace Poe sa posisyon ni Pangulong Duterte.

“We should maintain old bridges as we build new ones,” diin ni Poe na noong nakaraang presidential elections ay ang pagiging American citizen ang naging pangunahing bagahe.

Si Sen. Bam Aquino, bukas sa pagpapalawak at pagpapalalim ng relasyon sa China, “Kung ano ang pinakamainam at pinakamaganda sa ating bansa, iyon po ang i-explore natin. That is why I’m supportive of the moves to get more investments from China.”

Pero hindi dapat na sa pagkuha ng investment sa China ay aawayin naman ng Pilipinas ang matagal nang kaibigang Amerika.

“Hindi naman ibig sabihin na kung kaibigan natin ang China, kaaway natin ang Amerika. Kahit naman po ang Amerika at China ay may trade deals at pakikitungo sa isa’t-isa,” ayon pa sa senador.





Sa Kamara, hindi sineryoso ni Akbayan partylist Rep. Tom Villarin ang mga pahayag ng Pangulo habang nasa state visit sa China kamakalawa dahil mukhang estratehiya lamang umano ito ni Duterte para gisingin ang Amerika na buhusan pa ng tulong at negosyo ang Pilipinas.

“PDuterte was just appeasing host China who gave him $9-B in loans and trying to goad the US to react. Parang ang mensahe niya sa US ay tapatan niyo ang pera ng China,” ani Villarin.

Ganito rin ang tingin ni Albay Rep. Edcel Lagman na nagsabing, “This is again President Duterte’s usual hyperbole. He does not mean it.”

Pero si Magdalo Rep. Gary Alejano, naghain ng House Bill 483 upang busisiin itong ‘independent foreign policy’ ng Pangulo para magkaroon ng komprehensibong kaalaman ang Kongreso kung saan papunta ang policy shift ng gobyerno.