Trillanes kay Cayetano: Wait lang, next ka na!

Nagbanta kahapon ni Sen. Antonio Trillanes sa kabarong si Sen. Alan Cayetano na, “Maghintay ka lang at ikaw na ang susunod.”

Ang banta na ito ni Trillanes ay kaalinsunod na rin sa pagtawag sa kanya ni Cayetano na “kuryente king” dahil sa wala umanong basehan ang alegasyon nito laban kay Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman sa bilyun-bilyon nitong bank account.

Sa halip na sagutin si Cayetano ay binantaan na lamang nito ang huli sa pagsasabing, “Antay ka na lang pagkatapos ni Presidente Duterte, kung gusto mo ikaw na ang susunod. Puwede, so, antay ka lang.”

May hawak at alam din umano siyang katiwalian sa Taguig kung kaya’t maghintay at humanda na lamang ang senador.

“Marami rin tayong hawak sa Taguig,” giit pa ni Trillanes ngunit hindi na denitalye pa ng senador dahil nakapokus pa umano siya sa Pangulo.

“Pero saka na ‘yan, nakapokus pa tayo ngayon kay Presidente,” dagdag ni Trillanes.

Si Cayetano ay naging runningmate ni Pangulong Duterte sa nakaraang halalan kaya naman isa ito sa mga tagasalag sa mga bumabatikos sa Pangulo.