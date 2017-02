Trillanes kay Calida: Just do it!

Wala pa ring talab kay Sen. Antonio Trillanes IV ang mga bantang kaso at sa halip, inudyukan pa nito kahapon si Solicitor General Jose Calida na ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya.

Sinabi ito ni Trillanes matapos magbanta si Calida nitong Lunes na pinag-aaralan na niya ang posibilidad ng paghahain ng kaso laban sa senador.

Ayon sa senador, hindi siya natatakot sa banta ng Solicitor General bagkus ay patuloy niyang gagampanan ang kanyang tungkulin na ibuyangyang sa publiko kung ano talaga ang katauhan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“They can threaten me all they want but I will continue to fulfill my mandate to expose the truth about President Duterte and stand up against the blatant misuse and abuse of power by his administration.” ani Trillanes.

“So, Mr. Calida, shut up and just do it,” hamon pa ng senador.

Nitong Sabado ng gabi ay tinanong ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre ang pro-Duterte crowd kung sino ang sunod na ikukulong kung saan sumagot naman ang mga tao na si “Trillanes”.

Bagama’t nilinaw na ni Aguirre na hindi siya seryoso rito kundi pang-entertainment lang ito sa rally, si Calida naman ang sumundot na pinag-aaralan na niya ang posibleng paghahain ng kaso laban sa senador.

Si Trillanes ang isa sa dalawang pinakamatapang na kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa ay nakakulong na ngayon na si Sen. Leila de Lima.

Mula pa noong 2016 presidential elections, panay na ang pasabog ni Trillanes laban kay Duterte kung saan ibinunyag nito na nagkaroon ng hidden wealth na P2 billion bank account si Duterte mula 2006 hanggang 2015.

Ang senador din ang nagbibigay ng protective custody ngayon kay Edgar Matobato, dating miyembro ng Davao Death Squad (DDS) na tumestigo sa Senado noong nakaraang taon at isabit ang koneksyon ni Duterte sa mga patayan sa Davao City.





Si Trillanes rin ang tumutulong ngayon kay retired SPO3 Arthur Lascañas, dating kanang kamay ni Duterte at lider ng DDS. Isiniwalat na ni Lascañas na binabayaran sila ni Duterte ng mula P20,000 hanggang P100,000 sa bawat napapatay. Pinakamalaki ang nakuha nilang P4 milyon nang mapatay ang komentaristang si Jun Oras Pala noong 2003.