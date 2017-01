TRASLACION THREAT BINAWI

Nilinaw ni Interior Secretary Ismael Sueno na walang ‘specific threat’ sa Traslacion ng Itim na Nazareno bukas kahit nauna nang sinabi ng pamahalaan na mayroong seryosong banta ang local terrorist group na Maute group at Abu Sayyaf.

Sa kanyang paha­yag kahapon, sinabi ni Sueno na wala naman talagang specific na detalye o impormasyon na ang Traslacion ng Black Nazarene ang pakay ng Maute group.

Paliwanag ng kalihim, tila nabigyan ng highlight ang pista ng Itim na Nazareno nang tanungin siya ng media hinggil sa sinasabing seryosong banta ng tero­rismo sa bansa.

Ayon kay Sueno, totoong may serious terror threat ang Maute group at Abu Sayyaf, pero hindi specific kung ang kapistahan ng Black Nazarene ang target ng grupo.

Inilutang lamang umano nila ang banta ng terorismo dahil sa nangyaring pagpapasabog sa night market ng Davao City noong nakaraang buwan.

Sa kabila nito, iginiit ng DILG na 100% ang pagbabantay ng kapulisan at lahat ng law enforcement units sa gagana­ping prusisyon sa Itim na Nazareno sa Lunes.

“Nakahanda po ang kapulisan at ang iba pang ahensya ng gobyerno para siguruhin na magiging maayos ang prusisyon at ang kapistahan ng Nazareno. We will not let anyone disrupt the sanctity of the celebration,” ani Sueno.

Ang Malacañang sa kabilang banda ay patuloy na nagpapaalala sa lahat ng makikibahagi sa nakaugalian nang Traslacion ng Itim na Nazareno na maging maingat ‘and be watchful.’

Ayon kay presidential spokesman Ernesto Abella, importante pa rin na pangalagaan ng bawat lalahok sa pinakamalaking religious event na ito ang kanilang sarili. “… and syempre alam naman po natin na ang ano, ang human nature of being what it is eh may kanya-kanya po tayong kung baga baltik ano. So let us just be careful and let us still remain calm and sober and let us again po look out for one another. Ano po tayo, we are careful and watchful pero on the other hand, let us continue to enjoy the benefits of a folk spirituality,” dagdag ni Abella.