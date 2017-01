Tweet on Twitter

Muling ipinakita ng mga Katoliko sa buong mundo ang debosyon nito sa Mahal na Poong Hesus Nazareno na ginanap na Traslacion kahapon, Enero 9.

Walang mahulugang karayom ang dami ng tao na dumalo sa “Pahalik” sa Quirino Grandstand mula araw ng Sabado hanggang araw ng Lunes kung saan ganap na alas-5:32 ng madaling-araw nang simulang umusad ang karosa ng Itim na Nazareno.

Sa kabila ng may ilang deboto ang nasugatan dahil sa pag-uunahan na makalapit sa Andas ay masaya at nagbubunyi ang mga deboto na iwinagayway ang mga puting panyo o tuwalya bilang pagpapakita ng debosyon ng mga ito.

May ilan sa mga deboto ang hindi napigilan na maiyak nang magsimulang umusad ang Andas sa pag-asang masasagot ang kahilingan ng mga ito sa Itim na Nazareno.

Isinasagawa ang 10 kilometrong Traslacion mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church tuwing Enero 9 kung saan 8 hanggang 10 milyong deboto ang taunang nakikibahagi sa nasabing tradisyon.

Samantalang mahigit sa 3,000 pulis kasama na ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at barangay tanod ang ipinakalat sa rutang dinaanan ng prusisyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga debotong dadalo sa pagdiriwang.