TOKHANG TINIGIL!

Simula kahapon ay suspendido na ang Oplan: Tokhang o ang bahay-bahay na pa­ngangatok ng Philippine National Police (PNP) para silipin kung mayroong illegal drugs dito.

Agad itong ipinatupad ni PNP chief Director General Ronald dela Rosa matapos ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Anti-drug unit ng PNP binuwag

Kasabay nito ay ini­utos rin ang pagbuwag ng Anti-Illegal Drugs Group (AIDG) ng PNP.

Sa ngayon ay kailangan umanong tutukan ang paglilinis o internal cleansing sa hanay ng pulisya, ayon kay Dela Rosa.

Gayunpaman, hindi itinago ng hepe ng pulisya ang panghihina­yang sa pagbuwag sa AIDG ng PNP.

Sentimiyento nito, natabunan ang mas malalaking accomplishment kontra droga ng AIDG sa kagagawan ng mga tiwaling pulis.

Kung mabigat para kay Dela Rosa ang pagbuwag, si Sr. Supt. Albert Ferro na siyang pinuno ng naturang yunit ay nagpahayag ng disappointment sa nangyari pero tiniyak nito na susunod sila sa utos ni Pangulong Duterte.

Sinabi naman ni Dela Rosa na ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) muna ang mangangasiwa sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs.

Humingi rin ito ng isang buwan para ayu­sin ang komposisyon ng counter intelligence task force na siyang magsasagawa ng operasyon at tututok laban sa mga tiwaling pulis.

Sa pamamagitan ng internal cleansing ng PNP ay makakalkal umano ang lahat ng rekord ng mga aktibong pulis at magsasagawa rin ng operasyon laban sa mga inirereport na mga tiwaling pulis na sisimulan sa Metro Manila at Luzon muna.





Ginawa ang desisyon sa gitna ng sunud-sunod na dagok ng tokhang-for-ransom na ikinasawi ng South Korean businessman na si Jee Ick Joo, ang pangingikil sa tatlo pang Koreano na tinokhang din at maging ang inilabas na CCTV video footage sa Senate hearing na nagpapakita ng ‘tanim-shabu’ ng mga hindi unipormadong pulis sa isang tinokhang na opisina.

Maraming natuwa

Pinapurihan naman ni Sen. Bam Aquino ang desisyon na itigil na umano ang anti-illegal drugs campaign ng PNP at lilinisin na muna ang bakuran nito mula sa mga tiwaling pulis.

“This is a step in the right direction for the PNP as it works on regaining the public trust after several controversial incidents involving bad elements within the organization,” ayon kay Aquino.

Maging si Sen. Risa Hontiveros ay natuwa sa hakbang at sinabing, “With this move, the PNP owns up to its abuses and confirms that indeed the war on drugs operates on similarly corrupt foundations.”

Kamara biyak

Pero si Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers na chairman ng House committee on dangerous drugs, hindi kumporme na itigil ang giyera kontra droga.

“Hindi dapat itigil ang giyera kontra droga. We’re gaining grounds na eh. Kapag itigil n’yo ‘yan, parang nanalo na rin ang sindikato ng droga,” diin ng kongresista.

Dagdag pa nito, “Dapat isabay ‘yung giyera sa mga drug pushers at ninja cops at mga scalawags. Hindi dapat itigil.”

Ganito rin ang panawagan ni Isabela Rep. Rodito Albano na suportado umano ang paglilinis sa hanay ng pambansang pulisya subalit hindi aniya dapat papormahin ang mga drug pushers kahit sandali lang.

“‘Yung Oplan Tokhang lang dapat ang suspendehin at hindi ‘yung campaign mismo dahil baka magkalat na naman ang droga,” ani Albano.

Pero sina Reps. Alfred Vargas ng Quezon City, Sherwin Tugna ng CIBAC partylist at Lito Atienza ng Buhay partylist, thumbs up sa pasya na linisin muna ang pulisya mula sa mga tiwali at corrupt na pulis bago ituloy ang maigting na kampanya na ‘war on drugs’.