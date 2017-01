Tokhang for ransom probe tuloy

By Eralyn Prado

Magpapatawag na si Senator Panfilo Lacson ng imbestigasyon ukol sa umano’y “tokhang for ransom” na naganap sa gitna ng giyera ng pamahalaan kontra droga.

Naghain na kahapon si Lacson ng Senate Resolution No. 265 na humihi­ling sa Senate committee on public order and dangerous drugs sa naturang usapin.

Sa susunod na linggo itinakda ang pagdinig ng komite na pinamumunuan mismo ni Lacson.

Giit ni Lacson na hindi dapat palampasin ang pag­sasamantala ng ilang mga tiwaling pulisya sa gitna ng anti-drug war.

Tinukoy sa resolusyon ang Korean businessman na si Jee Ick Joo na dinukot umano ng mga pulis sa bahay nito sa Angeles, Pampanga.